Вашингтон испытывает экономические трудности

Глава минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что ограничение импорта энергоносителей из России не окажет желаемое воздействие на Москву. Он отметил, что немецкое правительство не стремится к бойкоту, так как это ослабит собственную устойчивость. По оценке аналитиков, отказ от поставок энергоносителей из нашей страны в краткосрочной перспективе может стоить Германии до трех процентов ВВП. Подобные риски при этом не останавливают США в раскручивании санкционной спирали.

Отказ США от закупки российской нефти продолжает толкать цены на топливо вверх. В среднем по стране бензин уже стоит четыре доллара 30 центов за галлон. И это вряд ли предел.

Многие американцы, сообщает NBC, вынуждены отказываться от поездок на личном автотранспорте. А компании вроде "Убера" - вводить дополнительные налоги, чтобы хоть как-то компенсировать часть потерь.

"Как говорит большинство экспертов, нам следует ожидать, что это продлится как минимум несколько месяцев. В этой отрасли есть расхожая фраза, что цены на бензин взлетают ракетой, а опускаются словно пёрышко", - отметил сотрудник издания The Hustle Закари Крокетт.

То же самое можно сказать и об инфляции, которая в США находится на историческом максимуме. Производители поднимают цены. Или за ту же сумму продают меньше товара. В этом на личном опыте смогли убедиться уже миллионы американцев.

Кроме того, растут опасения по поводу так называемой шринкфляции. Крупные компании предлагают меньше продукта по прежней цене. Так, количество листов в мегарулоне туалетной бумаги "Charmin Ultra soft" сократилось с 264 до 244.

При этом последствия введенных против России санкций бьют по США куда в меньшей степени, чем по Евросоюзу. Уж слишком сильно переплетены наши экономики, в связи с чем очереди на европейских заправках, говорят эксперты, похоже, являются лишь предвестником реальных проблем.

Одно из самых больших опасений заключается в том, что число жителей Европы, которым трудно оплачивать свои счета, увеличится. 100 миллионов европейских потребителей уже находятся в таком положении. Нефть, газ и электричество — всё растёт одновременно! Какова будет ситуация этой осенью? Мы не можем этого знать.

Свои обязательства по поставкам нефти, газа и угля Россия выполняет в полном объёме. И цены все равно растут. Что будет, если поставки прекратятся - одному Богу известно. Впрочем, европейцев уже начали готовить к тому, что в будущем, возможно, самом ближайшем, им придётся ещё туже затянуть пояса.

"Мы принимали первые санкции, которые были бы болезненными для России, но меньше сказывались на нас. Мы должны продолжать давление. И у нас в запасе есть дополнительные меры", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Возможно, глава Евросовета уже намекает на отказ от поставок в Европу российских энергоносителей, к которому ее так усиленно подталкивает Вашингтон. Одновременно с этим США активно давят и на Китай, склоняя его присоединиться к антироссийским санкциям.

"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери от западных санкций", - заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Пекине, правда, уже неоднократно заявляли, что санкции являются неправомерными и только вредят развитию мировой экономики. Что же касается Украины, то Китай выступает за мирные переговоры. Однако поставки западом оружия киевскому режиму вряд ли этому способствуют. Как и вбросы на тему того, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь. Официальный представитель МИД КНР эту информацию сегодня опроверг, напомнив Вашингтону, что весь мир по-прежнему ждет от него пояснений по поводу биолабораторий на Украине. И не только.

"Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?" – сказал Чжао Лицзянь.

Киев на этом фоне продолжает требовать от Запада закрыть небо над Украиной и поставить ей истребители. Однако после окрика из Вашингтона поляки на этот счёт пока больше не заикаются. Вместо этого в Варшаве созрел новый план, как помочь Украине деньгами.

"Крайне важно дать Украине надежду на восстановление. Эта надежда должна содержаться в большом фонде, построенном на базе российских активов, замороженных и конфискованных. Они должны послужить восстановлению суверенной и независимой Украины", - отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Пока же все ограничивается поставками оружия и наемников, набор которых в украинский иностранный легион временно был приостановлен. Удар российскими ракетами по Яворовскому полигону явно отбил желание у многих "солдат удачи", решивших, что на Украине будет легко.

Александр Панюшкин, Егор Кисилев, Кирилл Олянский, "ТВ Центр".

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