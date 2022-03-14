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В США ускорилась инфляция на фоне санкций против России

18:17
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Вашингтон испытывает экономические трудности

Глава минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что ограничение импорта энергоносителей из России не окажет желаемое воздействие на Москву. Он отметил, что немецкое правительство не стремится к бойкоту, так как это ослабит собственную устойчивость. По оценке аналитиков, отказ от поставок энергоносителей из нашей страны в краткосрочной перспективе может стоить Германии до трех процентов ВВП. Подобные риски при этом не останавливают США в раскручивании санкционной спирали.
США попытались надавить на Китай за содействие России

Отказ США от закупки российской нефти продолжает толкать цены на топливо вверх. В среднем по стране бензин уже стоит четыре доллара 30 центов за галлон. И это вряд ли предел.

Многие американцы, сообщает NBC, вынуждены отказываться от поездок на личном автотранспорте. А компании вроде "Убера" - вводить дополнительные налоги, чтобы хоть как-то компенсировать часть потерь.

"Как говорит большинство экспертов, нам следует ожидать, что это продлится как минимум несколько месяцев. В этой отрасли есть расхожая фраза, что цены на бензин взлетают ракетой, а опускаются словно пёрышко", - отметил сотрудник издания The Hustle Закари Крокетт.

То же самое можно сказать и об инфляции, которая в США находится на историческом максимуме. Производители поднимают цены. Или за ту же сумму продают меньше товара. В этом на личном опыте смогли убедиться уже миллионы американцев.

Кроме того, растут опасения по поводу так называемой шринкфляции. Крупные компании предлагают меньше продукта по прежней цене. Так, количество листов в мегарулоне туалетной бумаги "Charmin Ultra soft" сократилось с 264 до 244.

При этом последствия введенных против России санкций бьют по США куда в меньшей степени, чем по Евросоюзу. Уж слишком сильно переплетены наши экономики, в связи с чем очереди на европейских заправках, говорят эксперты, похоже, являются лишь предвестником реальных проблем.

Одно из самых больших опасений заключается в том, что число жителей Европы, которым трудно оплачивать свои счета, увеличится. 100 миллионов европейских потребителей уже находятся в таком положении. Нефть, газ и электричество — всё растёт одновременно! Какова будет ситуация этой осенью? Мы не можем этого знать.

Свои обязательства по поставкам нефти, газа и угля Россия выполняет в полном объёме. И цены все равно растут. Что будет, если поставки прекратятся - одному Богу известно. Впрочем, европейцев уже начали готовить к тому, что в будущем, возможно, самом ближайшем, им придётся ещё туже затянуть пояса.

"Мы принимали первые санкции, которые были бы болезненными для России, но меньше сказывались на нас. Мы должны продолжать давление. И у нас в запасе есть дополнительные меры", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Возможно, глава Евросовета уже намекает на отказ от поставок в Европу российских энергоносителей, к которому ее так усиленно подталкивает Вашингтон. Одновременно с этим США активно давят и на Китай, склоняя его присоединиться к антироссийским санкциям.

"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери от западных санкций", - заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.  

В Пекине, правда, уже неоднократно заявляли, что санкции являются неправомерными и только вредят развитию мировой экономики. Что же касается Украины, то Китай выступает за мирные переговоры. Однако поставки западом оружия киевскому режиму вряд ли этому способствуют. Как и вбросы на тему того, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь. Официальный представитель МИД КНР эту информацию сегодня опроверг, напомнив Вашингтону, что весь мир по-прежнему ждет от него пояснений по поводу биолабораторий на Украине. И не только.

"Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?" – сказал Чжао Лицзянь.

Киев на этом фоне продолжает требовать от Запада закрыть небо над Украиной и поставить ей истребители. Однако после окрика из Вашингтона поляки на этот счёт пока больше не заикаются. Вместо этого в Варшаве созрел новый план, как помочь Украине деньгами.

"Крайне важно дать Украине надежду на восстановление. Эта надежда должна содержаться в большом фонде, построенном на базе российских активов, замороженных и конфискованных. Они должны послужить восстановлению суверенной и независимой Украины", - отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Пока же все ограничивается поставками оружия и наемников, набор которых в украинский иностранный легион временно был приостановлен. Удар российскими ракетами по Яворовскому полигону явно отбил желание у многих "солдат удачи", решивших, что на Украине будет легко.

Александр Панюшкин, Егор Кисилев, Кирилл Олянский, "ТВ Центр".

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