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СКР устанавливает отдавших приказ на обстрел Донецка военных ВСУ

16:35
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка ракетой "Точка-У" и гибели мирных жителей. Следователи устанавливают украинских военнослужащих, отдавших незаконный приказ о применении ракеты, сообщили в ведомстве.  

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Как сообщалось, 14 марта у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская ракета "Точка-У". В Минобороны России позже заявили, что у ракеты была кассетная боевая часть - это свидетельствует о намерении поразить как можно больше людей. При этом обстреливали центр города, где нет каких-либо объектов военной инфраструктуры. В российском ведомстве обстрел назвали военным преступлением.

Так же охарактеризовал действия украинских националистов глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. После обстрела штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и 28 пострадавших. Пока данные разнятся, появились сообщения о 23 жертвах обстрела, передает РИА Новости.

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