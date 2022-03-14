Горячая линия по стационарному соцобслуживанию в Москве будет работать круглосуточно

Помощь должна быть адресной и своевременной
Москвичи смогут в круглосуточном режиме получить консультацию по вопросам проживания в соцучреждениях. Горячая линия заработает с 15 марта, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Получить консультацию можно по телефону 8 (495) 276-11-55 или отправив обращение на электронную почту socialdom@mos.ru.
"Эксперты горячей линии стараются решить запрос за один звонок. Подробная и качественная консультация без спешки в удобное время помогает сделать помощь адресной и своевременной", - отметила Анастасия Ракова.
По ее словам, на горячую линию уже поступило 20 тысяч звонков, все они обработаны специалистами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"