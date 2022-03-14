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Центр Гамалеи предупредил об опасности "сына омикрона"

17:04
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Он может быть намного заразнее предыдущих штаммов коронавируса

Причиной новой вспышки COVID-19 в Китае может быть активность недавно выявленного подштамма "омикрона" ВА.2. Эта разновидность коронавируса из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников, заявил главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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"Дельтакрон" практически изжил себя. А вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права… Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом "омикрон". Изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее", — приводит слова Альтштейна РИА Новости.

Как выяснили ученые, линия штамма "омикрон" BA.2 имеет 28 мутаций и примерно на 30% заразнее исходного омикрон-варианта. "Сын омикрона" лучше ускользает от иммунитета и антител. Подштамм уже выявили в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах.

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