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Жители Волновахи рассказали о бесчинствах украинских военных

17:43
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Гражданских выгоняли из подвалов и бомбоубежищ

Украинские военные в Волновахе выгоняли из подвалов и бомбоубежищ стариков, детей и женщин, чтобы спрятаться самим. У граждан отбирали одежду, рассказали местные жители.

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"Зашли в подвал один там, где были старики и дети, зашел украинский военный, и начал их всех выгонять... Говорит, сейчас 20 человек наших зайдет - "ховаться", убирайтесь отсюда, мы зайдем ховаться", - приводит рассказ жителя Волновахи РИА Новости.

По словам других очевидцев, украинские военные снимали вещи с мирных жителей, выгоняли их из бомбоубежищ. Огневые позиции они размещали в жилых домах. Хотя до начала спецоперации приезжавшие в Волноваху военные - в основном с западной Украины – местное население не трогали. А на вопрос о том, зачем приехали в Донбасс, отвечали, что хотят заработать денег.

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