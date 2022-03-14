Собянин осмотрел ход строительства бизнес-центра "iCITY деловые небоскребы"

Там разместят бизнес-офисы и жилые помещения

В понедельник Сергей Собянин рассказал, что последние годы Москва бьёт рекорды по возведению недвижимости. В прошлом году было построено около 16 миллионов квадратных метров. И в этом году, несмотря на трудности, объёмы строительства будут сопоставимыми. Об этом мэр заявил во время посещения стройплощадки бизнес-центра "iCITY деловые небоскребы".

Эти две башни созданы по стандартам "умной архитектуры". Они интегрированы в деловую и транспортную инфраструктуру Сити и станут местом работы для нескольких тысяч москвичей. В небоскрёбах разместят и бизнес-офисы, и жилые помещения. Всё по принципу "мини-города". То есть в самих башнях будет удобный паркинг, фитнес-центр с бассейном, фуд-холл, кафе и рестораны, салоны красоты, сервисные службы, минимаркет и магазины, банки и аптеки, а также зоны отдыха, передает "ТВ Центр". Мэр рассказал, что сейчас на территории Делового центра уже построено свыше 3 миллионов квадратных метров недвижимости.

"Здесь на Большом Сити размеры просто гигантские. Около двух тысяч гектар территория. И 18 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Причём, большая часть всего этого гигантского проекта сегодня находится либо в проектировании, либо в строительстве. Все градостроительные решения приняты", - отметил Собянин.

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