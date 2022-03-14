Поступило сообщение о бомбе на борту

Рейс Белград-Москва вернули в аэропорт вылета. Самолет авиакомпании Air Serbia возвращается в сербскую столицу из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

По данным сербской газеты "Вечерне новости", сообщение о минировании поступило по электронной почте. С самолета поступил сигнал тревоги, лайнер развернулся в небе над Венгрией.

Подобный инцидент произошел 11 марта, напоминает ТАСС. После сообщения о бомбе самолет вернули, сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва-Сочи, подал сигнал тревоги. Boeing 737 не стал менять курс и благополучно приземлился в аэропорту назначения. Позже сигнал тревоги подал еще один лайнер, следовавший тем же курсом. Оба экипажа получили сообщения о минировании, которые не подтвердились.

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