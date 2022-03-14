ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин внес в Госдуму соглашение России и Южной Осетии о двойном гражданстве

18:40
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Парламент должен ратифицировать документ

Соглашение об упрощении процедуры получения российского гражданства для граждан Южной Осетии внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир путин. Соглашение о двойном гражданстве было подписано Москвой и Цхинвалом в 2021 году.

Россия и Южная Осетия сформировали единое оборонное пространство
Абхазия и Южная Осетия отмечают десятилетие независимости

В соответствии с документом, который появился в думской электронной базе, гражданство другой страны можно будет приобрести без отказа от имеющегося. Лица, получившие двойное гражданство, получат право на соцобеспечение, образование и медобслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают.

Обратиться за получением гражданства России сможет любой гражданин Южной Осетии, которому исполнилось 18 лет. А до достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин в Госдуме
Владимир Путин в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.