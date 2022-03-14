Путин внес в Госдуму соглашение России и Южной Осетии о двойном гражданстве

Парламент должен ратифицировать документ

Соглашение об упрощении процедуры получения российского гражданства для граждан Южной Осетии внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир путин. Соглашение о двойном гражданстве было подписано Москвой и Цхинвалом в 2021 году.

В соответствии с документом, который появился в думской электронной базе, гражданство другой страны можно будет приобрести без отказа от имеющегося. Лица, получившие двойное гражданство, получат право на соцобеспечение, образование и медобслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают.

Обратиться за получением гражданства России сможет любой гражданин Южной Осетии, которому исполнилось 18 лет. А до достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления, передает ТАСС.

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