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Минобороны сообщило о разблокировании Мариуполя

18:58
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Уничтожены почти все огневые точки неонацистов

Мариуполь разблокирован, началась массовая эвакуация населения из города, сообщили в Минобороны России. По данным начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригороде и их силы в жилых кварталах по периметру города.

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"Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя", - приводит слова Мизинцева ТАСС.

Население города долгое время находилось в заложниках у неонацистов. Успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила с 15 часов 14 марта открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, приступить к массовой эвакуации. Сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов. А в Мариуполь отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом – медикаментами, продовольствием и детским питанием.

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