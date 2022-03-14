Минобороны сообщило о разблокировании Мариуполя

Уничтожены почти все огневые точки неонацистов

Мариуполь разблокирован, началась массовая эвакуация населения из города, сообщили в Минобороны России. По данным начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригороде и их силы в жилых кварталах по периметру города.

"Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя", - приводит слова Мизинцева ТАСС.

Население города долгое время находилось в заложниках у неонацистов. Успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила с 15 часов 14 марта открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, приступить к массовой эвакуации. Сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов. А в Мариуполь отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом – медикаментами, продовольствием и детским питанием.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"