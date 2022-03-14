Героям спецоперации по защите Донбасса вручили награды

Российские военные проявили отвагу

Государственные награды вручили в понедельник российским военнослужащим, которые проявили образцы отваги и самообладания в ходе специальной операции по защите Донбасса. Скромные церемонии прошли в госпиталях, где проходят реабилитацию раненые офицеры и солдаты.

Тот самый подбитый Су-25: исколотый фюзеляж, вместо двигателя - черная дыра, именно сюда попала ракета из украинского ПЗРК. У него отказало практически все оборудование, система навигации не работала. Однако пилот решил не катапультироваться и с помощью другого самолета сумел увести свой в сторону и посадить. Стойка шасси рассыпалась уже на земле.

"В ведомый влетела ракета, поразила ему двигатель. Лётчик, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину, начал выходить вперёд. Наблюдал пуск второй ракеты, после чего дал команду ему уходить вперёд и начал отстрел инфракрасных ловушек и заходить к нему сзади", - рассказал Денис Литвинов.

Подполковник Денис Литвинов перестроил штурмовик и прикрыл подбитый самолет своим. В Минобороны уже заявили, что оба пилота представлены к государственным наградам. Медали за Отвагу сегодня вручали в военном госпитале Бурденко. 11 бойцов, которые отличились при проведении специальной операции по защите ДНР И ЛНР. Алексея Бойкова атаковали, когда он ехал в составе колонны. С ожогами врач-стоматолог сумел вывести из-под обстрела раненых.

"Упал. Глаза открываю - вокруг дым. Потом почувствовал, что жжение какое-то началось: ну, я горю. Мы отогнали машину с ранеными и больными за здание. И сами переместились за здание и заняли там оборону", - рассказал Алексей Бойков.

Был в колонне и санитар Константин Попов. В КАМАЗе, который был переоборудован под перевязочную. Но тут прилетели ракеты. На память старшему сержанту достались осколки. А капитану Владимиру Козаку - пуля в грудь.

"Огнестрельное пулевое в ходе прямого столкновения с подразделениями "Правого сектора" (запрещенная в России террористическая организация) и наёмников. Они заняли позиции в городе: баррикады, в окнах домов", - говорит Владимир Козак.

Причем, говорит, почувствовал "что-то не то" он лишь через полчаса. Но этого времени ему хватило, чтобы достойно ответить противнику и выполнить боевую задачу. И такая личная история - об отваге, мужестве и самоотверженности - есть здесь у каждого.

Всем прооперированным врачи дают хорошие прогнозы. Каждому пациенту они составляют индивидуальный план реабилитации. Благодаря чему уже почти полторы тысячи раненных в ходе спецоперации военнослужащих удалось поставить на ноги и даже выписать.

В подмосковном госпитале Вишневского сегодня тоже было празднично. Сюда привезли орден Мужества и десять медалей "За отвагу". Анатолию Власову пока рекомендован постельный режим. Но мысленно этот командир снова в своём танке.

А еще медали получили военнослужащие из Перми, Пскова, Рязани и других регионов страны. Все награжденные, не сговариваясь, собираются вернуться обратно, к боевым товарищам. Ведь служить Родине - их долг.

Оксана Коваленко, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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