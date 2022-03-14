Собянин осмотрел строительство небоскребов iCITY в центре столицы

Мэр отметил рекордные объемы строительства жилья и коммерческой недвижимости в Москве

Новый бизнес-центр "iCITY деловые небоскребы" планируют открыть в 2024 году. Об этом в понедельник рассказал мэр Москвы во время посещения стройплощадки бизнес-центра Сити. Две башни созданы по стандартам "умной архитектуры. Они интегрированы в деловую и транспортную инфраструктуру и станут местом работы для нескольких тысяч москвичей.

В кольце автомобильных магистралей и железнодорожных путей едва угадываются каркасы будущих зданий, которые в самой высокой точке добрались только до уровня эстакад. Но совсем скоро станут яркими доминантами района в составе делового центра "Москва сити". Между Третьим транспортным кольцом и Шмитовским проездом появится новое пространство - пересадочный узел и две офисные башни высотой в 34 и 61 этаж. Авторы концепции называют их первыми цифровыми небоскребами столицы - с интеллектуальными инженерными системами и "умной архитектурой".

"На уровне шестого этажа располагается открытая терраса с ландшафтным парком, с беговой дорожкой по периметру стилобата. И одна из особенностей нашего объекта - наличие прямого въезда и выезда с рядом расположенной эстакады. Это первый объект в Москве с таким инженерным решением", - рассказал директор проекта "iCity деловые небоскребы" компании-девелопера "MR Group" Николай Прокудин.

Сейчас возводится общий "подиум", или стилобат. Максимальная скорость строительства - до четырех этажей в месяц, сдача всего объекта запланирована на 2024 год.

"Наша задача в период турбулентности, санкций - не останавливать ни жилищное строительство, ни коммерческое строительство. Для этого город не останавливает свою адресную инвестпрограмму, которая составляет около 700 млрд рублей, не останавливает заказы предприятий, подрядчиков и, конечно, будет оказывать содействие в жилищном и коммерческом строительстве инвесторам, которые сегодня активно работают на нашей площадке", - отметил Собянин.

В понедельник мэр Москвы провел встречу с представителями строительного бизнеса и рассказал о комплексных мерах поддержки отрасли, которые столичные власти разрабатывают совместно с правительством России.

"К сегодняшней проблемной ситуации мы подошли в неплохой форме. В Москве практически нет проблемных строительных объектов, с точки зрения дольщиков, или долгостроев. В прошлом году было введено почти 8 миллионов квадратных метров жилья. Такого объема никогда за всю историю Москвы не было. Помимо этого, около 8 миллионов коммерческого строительства нежилого сектора", - сообщил Собянин.

Даже в условиях санкционного давления реализация всех программ в Москве продолжится. Уже разработано около 120 шагов для стабилизации ситуации на строительном рынке.

"Я думаю, что будут найдены механизмы, как все-таки сдержать необоснованный рост цен для поставщиков ключевых строительных материалов. И, конечно, мы упростим максимально административные процедуры, связанные с вводом объектов в строительство, изменений проектов этих объектов, в том числе и объективные изменения, связанные с замещением импортных материалов на российские, и целый ряд других", - сказал Собянин.

Чтобы стройки не останавливались, в ближайшее время обсудят механизм кредитования застройщиков, уменьшение процентной ставки и снижение административной нагрузки. Часть мер касается поддержки ипотеки.

"У нас ипотека для детей, для семей с детьми, выросла за последнюю неделю на 60%. Почему я на это делаю акцент, потому что там сумма кредитов 12 млн, что для Москвы очень актуально. У нас есть сейчас основная программа, на которую мы делаем ставку - это семьи с детьми. И там у нас пошел прирост", - рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Принятые меры позволят сохранить все набранные мощности и темпы, ведь строительная отрасль создает ощутимый экономический и антикризисный эффект не только для столицы, но и для России

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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