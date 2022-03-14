Генсек ООН заявил о возможности ядерного конфликта

Гутерриш призвал стороны вернуться на путь дипломатии

Генсек ООН считает, что ядерный конфликт возможен. Повышение уровня боеготовности российских ядерных сил Антониу Гутерриш назвал "леденящим кровь событием".

"Повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил — леденящее кровь событие. Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного", - заявил Гутерриш.

Генсек ООН призвал все заинтересованные стороны "встать на путь дипломатии и мира". Также Гутерриш потребовал обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине.

Ранее угрожающие высказывания в адрес России прозвучали сот стороны некоторых западных лидеров и чиновников НАТО. После чего президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства, напоминает РИА Новости.

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