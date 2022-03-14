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Генсек ООН заявил о возможности ядерного конфликта

19:30
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Гутерриш призвал стороны вернуться на путь дипломатии

Генсек ООН считает, что ядерный конфликт возможен. Повышение уровня боеготовности российских ядерных сил Антониу Гутерриш назвал "леденящим кровь событием".

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"Повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил — леденящее кровь событие. Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного", - заявил Гутерриш.

Генсек ООН призвал все заинтересованные стороны "встать на путь дипломатии и мира". Также Гутерриш потребовал обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине.

Ранее угрожающие высказывания в адрес России прозвучали сот стороны некоторых западных лидеров и чиновников НАТО. После чего президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства, напоминает РИА Новости.

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