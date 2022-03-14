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Минобороны предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины

19:53
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Работников призвали покинуть потенциально опасные зоны

Украина продолжает применять тактику террора, используя самое разрушительное вооружение против мирного населения, а также гражданской инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны назвало обстрел Донецка военным преступлением

По его словам, удар по густонаселенному кварталу Донецка украинские военные производили с помощью тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом.

"В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", - отметили ТВЦ.Ru в Минобороны.

В ведомстве призвали работающих на данных предприятиях граждан Украины, а также жителей близлежащих домов покинуть потенциально опасные зоны.

Конашенков также сообщил, что в понедельник высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по объектам украинской военной инфраструктуры. На территории завода "Антонов" около Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня.

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