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МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Словакии

19:59
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Действия Братиславы в Москве назвали безосновательными

Высылка сотрудников посольства России в Словакии не останется без ответа, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД шаги властей в Братиславе назвали безосновательными.

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"Эта безосновательная акция не останется без ответа", - приводит комментарий МИД ТАСС.

Ранее в МИД Словакии заявили, что высылают троих сотрудников российского посольства. По словам пресс-секретаря словацкого дипведомства Юрая Томаги, деятельность россиян "несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Тем временем полиция Словакии сообщила о задержании нескольких сотрудников министерства обороны республики и контрразведки. Их заподозрили в шпионаже в пользу России. Утверждают, что задержанные получали деньги от сотрудника российского посольства.

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