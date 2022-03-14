МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Словакии

Действия Братиславы в Москве назвали безосновательными

Высылка сотрудников посольства России в Словакии не останется без ответа, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД шаги властей в Братиславе назвали безосновательными.

"Эта безосновательная акция не останется без ответа", - приводит комментарий МИД ТАСС.

Ранее в МИД Словакии заявили, что высылают троих сотрудников российского посольства. По словам пресс-секретаря словацкого дипведомства Юрая Томаги, деятельность россиян "несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Тем временем полиция Словакии сообщила о задержании нескольких сотрудников министерства обороны республики и контрразведки. Их заподозрили в шпионаже в пользу России. Утверждают, что задержанные получали деньги от сотрудника российского посольства.

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