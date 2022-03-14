Байдена обвинили в уничтожении США антироссийскими санкциями

Эпоха верховенства закона в Америке закончилась

Администрация Джо Байдена, принимая санкции против России, уничтожает сами Соединенные Штаты. Эти ограничения – не только полномасштабная экономическая война против россиян, но и удар по глобальной финансовой системе, уверен журналист Fox News Такер Карлсон. А изъятие собственности попавших под рестрикции людей – это просто нарушение закона, уверен репортер.

"Ни одно американское правительство никогда не делало ничего подобного. Если и было что-то, что правительство Соединенных Штатов всегда решительно отстаивало, так это принцип верховенства закона", - пишет Карлсон.

Журналист убежден, что теперь в Штатах эпоха верховенства права закончилась. Остается ждать, когда это оружие Белый дом повернет против внутренних врагов. Карлсон также отметил, что настроения американцев взяли под контроль технологические гиганты. Facebook, Twitter и Google в последние годы получили большую власть над умами жителей США, чем церковь, заключает автор.

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