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Путин рассказал Беннету о варварстве украинских военных

21:04
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Президент России и премьер Израиля поговорили по телефону

Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с Нафтали Беннетом. Телефонный разговор президента России с премьером Израиля состоялся по инициативе израильской стороны.

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Путин обратил внимание Беннета на очередное преступление украинских военных – ракетный удар по центру Донецка.

"Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных – сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города", - сообщила пресс-служба Кремля.

В свою очередь, Беннет проинформировал Путина о результатах своих переговоров по проблеме Украины с лидерами некоторых стран. Российский лидер рассказал израильскому премьеру, как идут переговоры в формате видео-конференц-связи между представителями России и Украины.

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