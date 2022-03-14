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Департамент природопользования: Возникновение популяции мадагаскарских тараканов в Москве невозможно

21:12
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Они требовательны к состоянию окружающей среды

Распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно, поскольку они крайне требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. Об этом рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Ранее СМИ сообщили, что в столице якобы появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов. "Скорее всего речь идет об особях, убежавших от своих нерадивых владельцев. Мадагаскарцев уже более 40 лет держат в "культуре", то есть в домашнем разведении как домашних питомцев", - сказал Бурмистров АГН "Москва".

По его словам, в широтах Москвы возникновение стабильной популяции таких тараканов просто невозможно. "Кроме шипящих звуков, которые они издают, никакой другой реальной угрозы они не представляют", - добавил Бурмистров.

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