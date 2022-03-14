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Россия и Китай решили создать единую международную валюту

21:37
  • понедельник
  • 14 марта 2022

В проекте заинтересованы все страны ЕЭС

Независимую международную валютно-финансовую систему создадут страны Евразийского экономического союза и Китай. Решение было принято по итогам видеоконференции по сотрудничеству ЕЭС и Пекина.

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Первым шагом станет внедрение единой международной валюты. Ее стоимость будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Участники встречи договорились представить проект для обсуждения до конца марта.

"С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество… в плоскости совместных мер и проектов", – заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Как сообщает Sputnik Казахстан, Россия планирует упростить торговые отношения и с Индией. Москва и Нью-Дели рассматривают возможность перейти к торговым расчетам в рублях и рупиях. А в качестве базисной валюты для расчетов хотят использовать китайский юань.

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