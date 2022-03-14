Москва и Минск отказываются от доллара в расчетах за энергоресурсы

Нет смысла привязываться к третьей валюте

Расчеты за энергоресурсы между Минском и Москвой будут проходить в рублях. Об отказе от доллара в этих операциях сообщил глава кабмина Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили и, наконец, не было бы счастья, да несчастье помогло", — заявил Головченко.

Белорусский премьер также отметил, что стороны решили реструктуризировать государственные кредиты, предоставленные Россией. Их переведут с американской валюты на российский рубль.

Кроме того, достигнута договоренность о финансировании белорусских производителей Россией в рамках ее программ импортозамещения. Москва и Минск также договорились найти более оптимальную формулу цены на российскую нефть, поставляемую в Белоруссию, передает БелТА.

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