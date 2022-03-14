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Суд арестовал подозреваемого в убийстве модели Гретты Ведлер

22:48
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Раскрыты подробности этого громкого дела

В понедельник Пресненский районный суд Москвы вынес вердикт об аресте подозреваемого в убийстве модели Греты Ведлер. Девушка пропала в столице больше года назад. А накануне её останки нашли в гараже загородного дома в Липецке. 23-летний бывший возлюбленный погибшей на допросе вину признал и рассказал в ходе следственного эксперимента, как совершил преступление и избавился от тела.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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Следственные действия на месте убийства модели Гретты Ведлер
Следственные действия на месте убийства модели Гретты Ведлер
Следственные действия на месте убийства модели Гретты Ведлер
Следственные действия на месте убийства модели Гретты Ведлер
Подозреваемый в убийстве модели Гретты Ведлер
Подозреваемый в убийстве модели Гретты Ведлер
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