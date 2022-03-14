Суд арестовал подозреваемого в убийстве модели Гретты Ведлер

Раскрыты подробности этого громкого дела
В понедельник Пресненский районный суд Москвы вынес вердикт об аресте подозреваемого в убийстве модели Греты Ведлер. Девушка пропала в столице больше года назад. А накануне её останки нашли в гараже загородного дома в Липецке. 23-летний бывший возлюбленный погибшей на допросе вину признал и рассказал в ходе следственного эксперимента, как совершил преступление и избавился от тела.
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