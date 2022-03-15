На Украине назвали сроки заключения мира с Россией

Есть несколько вариантов

Глава офиса президенте Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в эфире YouTube-канала юриста Марка Фейгина, что при наилучшем сценарии мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение одной-двух недель.

"Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда", - сказал он.

При этом Арестович уточнил, что есть и вариант, при котором боевые действия продолжатся.

Ранее делегации двух стран взяли техническую паузу в третьем раунде переговоров. Они продолжатся 15 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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