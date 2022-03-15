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Глава Всемирного банка оценил влияние санкций на мировую экономику

08:25
  • вторник
  • 15 марта 2022

Эксперты ищут способы "смягчить удар"

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе организованной газетой The Washington Post онлайн-конференции рассказал о влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.

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"Думаю, что еще большее воздействие на мировой ВВП оказывают сами санкции против России", - отметил Мэлпас.

Он уточнил, что глобальная экономика, скорее всего, найдет способы "смягчить удар".

По словам главы ВБ, пока что "преждевременно" говорить о какой-либо помощи России со стороны банка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого страны Запада начали массово вводить против Москвы санкции.

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