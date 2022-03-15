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США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора России

08:37
  • вторник
  • 15 марта 2022

Ограничения распространили в том числе на главу Росгвардии и гендиректора "Рособоронэкспорта"

Госдепартамент США объявил о новых ограничительных мерах против России из-за проводимой страной на Украине спецоперации, которую Запад считает "неспровоцированным и необоснованным нападением".

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"Сегодня Госдепартамент продолжает создавать жесткие издержки для российских руководителей в оборонной сфере", - сказано в заявлении ведомства, которое приводит ТАСС.

Под санкции попали в том числе глава Росгвардии Виктор Золотов, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, а также заместители министра обороны России.

Попадание в санкционный список означает запрет на ведение бизнеса с американскими компаниями, заморозку активов в США.

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