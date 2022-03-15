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В семи субъектах России оказался превышен порог заболеваемости ОРВИ

08:38
  • вторник
  • 15 марта 2022

Доля гриппа составила 1,8%

Как следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора, на территории России продолжают фиксировать заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.
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"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи субъектах Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Уточняется, что доля гриппа составила 1,8%. Превышение недельных порогов заболеваемости выявлено преимущественно среди взрослого населения.

От гриппа в стране вакцинировались более 69,1 миллиона человек.

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