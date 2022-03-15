В семи субъектах России оказался превышен порог заболеваемости ОРВИ

Доля гриппа составила 1,8%
Как следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора, на территории России продолжают фиксировать заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.
"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи субъектах Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Уточняется, что доля гриппа составила 1,8%. Превышение недельных порогов заболеваемости выявлено преимущественно среди взрослого населения.
От гриппа в стране вакцинировались более 69,1 миллиона человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"