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Самое крупное водохранилище Крыма заполнили водой

08:38
  • вторник
  • 15 марта 2022

Обеспечено стабильное водоснабжение Севастополя на весь 2023 год

Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя, самое крупное водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось на 94,7%.

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"Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, максимальный объем - 64,2 млн кубометров", - приводит сообщение РИА "Новости".

В пресс-службе добавили, что обеспечено стабильное водоснабжение Севастополя на весь 2023 год.

Ранее стало известно, что все водохранилища Крыма накопили уже более 188 миллионов кубометров воды.

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