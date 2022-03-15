Самое крупное водохранилище Крыма заполнили водой

Обеспечено стабильное водоснабжение Севастополя на весь 2023 год

Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя, самое крупное водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось на 94,7%.

"Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, максимальный объем - 64,2 млн кубометров", - приводит сообщение РИА "Новости".

В пресс-службе добавили, что обеспечено стабильное водоснабжение Севастополя на весь 2023 год.

Ранее стало известно, что все водохранилища Крыма накопили уже более 188 миллионов кубометров воды.

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