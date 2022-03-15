Самое крупное водохранилище Крыма заполнили водой

Обеспечено стабильное водоснабжение Севастополя на весь 2023 год
Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя, самое крупное водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось на 94,7%.
"Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, максимальный объем - 64,2 млн кубометров", - приводит сообщение РИА "Новости".
В пресс-службе добавили, что обеспечено стабильное водоснабжение Севастополя на весь 2023 год.
Ранее стало известно, что все водохранилища Крыма накопили уже более 188 миллионов кубометров воды.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"