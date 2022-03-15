В Еврокомиссии оценили возможность замены поставок газа из России

Эта ситуация разрешима, считают в Брюсселе

Заменить российские энергоресурсы в Европе сложно, но возможно. Об этом во вторник, 15 марта, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Как рассказал европейский чиновник, для сокращения зависимости от поставок из России минимум на две трети требуется найти источник, обеспечивающий 50-60 млрд куб. м природного газа.

Наряду с этим Европа должна развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа, а также углубить взаимодействие с Соединенными Штатами в области энергетической безопасности, цитирует Шефчовича РБК.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не намерен вводить санкции против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы. Соответствующее решение, по словам Орбана, было принято в ходе первого дня саммита лидеров ЕС в Версале. Венгерский политик заявил, что европейские государства "решили самый важный вопрос в свою пользу".

Запрет на импорт энергоресурсов из России уже ввели США и Канада.

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