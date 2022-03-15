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В Еврокомиссии оценили возможность замены поставок газа из России

08:39
  • вторник
  • 15 марта 2022

Эта ситуация разрешима, считают в Брюсселе

Заменить российские энергоресурсы в Европе сложно, но возможно. Об этом во вторник, 15 марта, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.
Цена на газ в Европе впервые с марта упали ниже 1300 долларов

Как рассказал европейский чиновник, для сокращения зависимости от поставок из России минимум на две трети требуется найти источник, обеспечивающий 50-60 млрд куб. м природного газа.

Наряду с этим Европа должна развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа, а также углубить взаимодействие с Соединенными Штатами в области энергетической безопасности, цитирует Шефчовича РБК.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не намерен вводить санкции против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы. Соответствующее решение, по словам Орбана, было принято в ходе первого дня саммита лидеров ЕС в Версале. Венгерский политик заявил, что европейские государства "решили самый важный вопрос в свою пользу".

Запрет на импорт энергоресурсов из России уже ввели США и Канада.

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