Россия ограничила вывоз зерна и сахара

Мера предпринята в целях обеспечения продовольственной безопасности страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 14 марта, подписал документы об ограничении импорта из страны зерновых и сахара. Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства.

Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи), рожь, ячмень и кукурузу. Он действует в отношении экспорта в страны Евразийского экономического союза до 30 июня 2022 года.

Вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны запрещается до 31 августа 2022 года.

Такое решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, сообщается на официальном сайте российского правительства.

В Министерстве промышленности и торговли ранее заявили, что не исключают использование полномочий правительства по фиксации цен на продукты питания.

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