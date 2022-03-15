"Евросоюз топит сам себя": политолог высказался о санкционной войне против России

Рано или поздно Западу придется договариваться с Москвой, убежден Богдан Безпалько

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили санкционную войну. Сколько Европа вопреки своим интересам будет продолжать против России ограничения? Какую помощь ещё надеется получить от Запада президент Украины Владимир Зеленский? В какой мере он реально контролирует сейчас ситуацию на Украине? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Евросоюз топит сам себя. Рано или поздно в Европе и США придут к тому, что надо с Россией договариваться. Россия – это не Ирак, не Югославия, не Афганистан и не Ливия, - ее проглотить одномоментно невозможно. Объявить бесполетную зону невозможно. Если Россию нельзя проглотить или взорвать изнутри, с ней надо договариваться", - сказал политолог.

Полный комментарий Богдана Безпалько смотрите в видео.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что ограничение импорта энергоносителей из России не окажет желаемое воздействие на Москву. Он отметил, что немецкое правительство не стремится к бойкоту, так как это ослабит собственную устойчивость.

По оценке аналитиков, отказ от поставок энергоносителей из нашей страны в краткосрочной перспективе может стоить Германии до 3% ВВП. Подобные риски при этом не останавливают США в раскручивании санкционной спирали.

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