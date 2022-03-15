В Севастополе в память о жертвах обстрела Донецка зажгли десятки свечей

Власти российского города предложили оказать помощь семьям погибших и пострадавшим

Слова поддержки семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ на Донецк приходят из разных регионов России.

В Севастополе в память о жертвах зажгли десятки свечей в парке вокруг фонтана с танцующими детьми. Жители возмущены нападением на ни в чем неповинных людей. Власти города готовы предложить любую помощь.

А Нижний Тагил принял эстафету других российских городов, где проходят акции в поддержку наших военных, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. В одном из микрорайонов уличные фонари были включены таким образом, чтобы появилась огромная латинская буква Z.

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