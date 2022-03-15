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В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка

10:10
  • вторник
  • 15 марта 2022

Кешбэк будет начислен за услуги, оплаченные с 15 марта по 23:59 мск 30 апреля

Сегодня в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Приобрести поездку в рамках акции можно до 1 мая, а отправиться в путешествие - в течение ближайших трех с половиной месяцев.

Условия не изменились - на карту "Мир" вернут 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок не ограничено. Со списком участников программы можно ознакомиться на официальном портале мирпутешествий.рф.

Туристический кешбэк появился два года назад в качестве мер господдержки отрасли.

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