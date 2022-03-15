Россия осудила Запад за молчание после удара ВСУ по центру Донецка

У политиков и дипломатов не нашлось ни слова, отметил постпред России при ООН Василий Небензя

ОБСЕ не выполняет функции наблюдателя и откровенно подыгрывает украинским властям. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул: ОБСЕ восемь лет закрывала глаза на масштабные нарушения прав человека на Украине, и в нынешнем кризисе есть и её вина. В последние недели посредничество в урегулировании конфликта предлагает ООН. При этом некоторые члены организации показательно заняли сторону Украины, отметил Небензя.

"У заместителя генсекретаря не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе ВСУ ракетой "Точка-У", начинённой кассетными боеприпасами, по центру Донецка. Как не нашлось ни слов об этом и у представителей западных стран, которые уже восемь лет страдают слепотой в отношении всего, что происходило в Донбассе и в каких условиях под постоянными обстрелами жили там мирные люди", - сказал Василий Небензя, постпред России при ООН.

Наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в комментарии для издания Newsweek назвал показательным, что американские телеканалы не разместили ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных по центру Донецка. Но при этом подняли вселенский крик о действиях ВС России по ликвидации иностранных наёмников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских, отмечает дипломат.

"Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором. Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США", - заявил Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол России в США.

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