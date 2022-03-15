"Омикрон" вызвал резкий рост заболеваемости COVID-19 в КНР

Число новых случаев за сутки выросло почти в 2,5 раза

В Китае - сильнейшая вспышка коронавируса с начала пандемии. Причина - омикрон-штамм. Число новых случаев за сутки выросло почти в 2,5 раза и превысило 5 тысяч.

В нескольких крупных регионах власти снова ввели локдаун и приступили к строительству больниц. В Шанхае, где проживают более 26 миллионов человек, за день - 75 заболевших. Такого не было больше года. Школы перевели на удалёнку, детские сады закрыли. Международные авиарейсы направляют в другие аэропорты. У медучреждений выстроились длинные очереди из желающих сдать ПЦР-тесты.

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