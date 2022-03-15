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Москвичам рассказали о погоде во вторник

08:20
  • вторник
  • 15 марта 2022

Атмосферное давление - сильно выше нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в беседе с РИА "Новости", что во вторник в Москве ожидается облачность без осадков.

"Утром и вечером местами гололедица. Температура в столице ноль - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3", - уточнил метеоролог.

Он добавил, что ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное составит 762 миллиметра ртутного столба (выше нормы).

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