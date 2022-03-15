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СК возбудит дело после осквернения мемориала в Словакии

10:21
  • вторник
  • 15 марта 2022

Злоумышленники облили его краской

На военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе в ночь со 2 на 3 марта был осквернен мемориал советским солдатам-освободителям. Злоумышленники облили его синей и желтой краской.
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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела", - сообщили в российском СК.

Там добавили, что необходимая для расследования информация будет запрошена у МИД.

В комплексе "Славин" покоятся 6845 погибших в Словакии красноармейцев.

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Военно-мемориальный комплекс "Славин" в Братиславе
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