Власти заявили об отсутствии рисков дефицита в России

Не стоит подогревать искусственный спрос закупками "впрок"

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами.

"Не стоит подогревать искусственный спрос закупками "впрок". Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет", - цитирует заместителя председателя правительства ТАСС.

По словам Абрамченко, рынок будет переориентирован, расширится партнерская сеть с дружественными странами.

Как уточнила вице-премьер, мир не ограничивается США и Евросоюзом, санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. Запад после этого стал массово вводить в отношении Москвы санкции, многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка.

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