ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти заявили об отсутствии рисков дефицита в России

10:23
  • вторник
  • 15 марта 2022

Не стоит подогревать искусственный спрос закупками "впрок"

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами.

Путин указал на повышение спроса на товары
Минпромторг допустил фиксацию цен на продукты

"Не стоит подогревать искусственный спрос закупками "впрок". Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет", - цитирует заместителя председателя правительства ТАСС.

По словам Абрамченко, рынок будет переориентирован, расширится партнерская сеть с дружественными странами.

Как уточнила вице-премьер, мир не ограничивается США и Евросоюзом, санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. Запад после этого стал массово вводить в отношении Москвы санкции, многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продуктовая закупка
Продуктовая закупка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.