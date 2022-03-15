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Минобороны РФ показало видео ударов Ка-52 по силам и технике ВСУ

09:28
  • вторник
  • 15 марта 2022

Вертолеты уничтожили военный грузовик и гаубицу

Министерство обороны России во вторник, 15 марта, опубликовало видеозапись, на которой вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.

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В результате авиационного удара была уничтожена военная техника и живая сила ВСУ. Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122 мм самоходных артиллерийских установок Вооруженных сил Украины.

На кадрах записи видно, как Ка-52 точными попаданиями из 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу "Акация".

Ранее в Минобороны России рассказали, что с начала спецоперации по защите республик Донбасса было ликвидировано 3920 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня.

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