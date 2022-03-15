Четверо пострадали в ДТП со скорой в Екатеринбурге

ГИБДД устанавливает причины аварии
В Академическом районе Екатеринбурга столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и машина скорой помощи, передает со ссылкой на ГИБДД "Интерфакс".
Пострадали четыре человека - оба водителя и два пассажира.
Пассажиров госпитализировали с травмами, они находятся в городской больнице № 23. Водители отказались от госпитализации.
Причины ДТП устанавливаются. По данным ГИБДД, водитель скорой ехал со включенными звуковым сигналом и проблесковым маячком.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"