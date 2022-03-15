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Четверо пострадали в ДТП со скорой в Екатеринбурге

10:42
  • вторник
  • 15 марта 2022

ГИБДД устанавливает причины аварии

В Академическом районе Екатеринбурга столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и машина скорой помощи, передает со ссылкой на ГИБДД "Интерфакс".

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Пострадали четыре человека - оба водителя и два пассажира.

Пассажиров госпитализировали с травмами, они находятся в городской больнице № 23. Водители отказались от госпитализации.

Причины ДТП устанавливаются. По данным ГИБДД, водитель скорой ехал со включенными звуковым сигналом и проблесковым маячком.

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