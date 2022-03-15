В Москве вручили награды участникам спецоперации в Донбассе

Орден мужества и 12 медалей "За отвагу" бойцам вручил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров

В Москве, в госпитале имени Бурденко, военнослужащие - участники специальной операции по защите Донбасса получили государственные награды.

Орден мужества и 12 медалей "За отвагу" раненым бойцам вручил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он поблагодарил военных за героизм, службу и ратный труд, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

"В ходе выполнения боевых задач со своим штатным подразделением мы подверглись нападению диверсионной группы, в ходе которой получил огнестрельное ранение в спину. Благодаря своим боевым товарищам была мне оказана медицинская помощь, экстренно эвакуирован и доставлен в медицинское учреждение, в дальнейшем был направлен в данный госпиталь для лечения", - заявил военнослужащий Алексей Юматов.

А жена Александра Казакова присутствовала при вручении мужу награды. Она рассказала, что при первой возможности оправилась в Москву. До этого момента тянулись долгие дни ожидания.

"Я очень горжусь своим мужем, очень рада, что он служит. Он у меня мужчина настоящий. Лечат замечательно, персонал весь хороший, ухаживают и очень внимательно относятся. Я очень довольна условиями, в которых он находится", - сказала Александра Казакова, супруга военнослужащего.

После выписки военнослужащих ждет медицинская реабилитация, её программу составляют для каждого пациента индивидуально. А после полного выздоровления все бойцы высказали желание вернуться в свои подразделения. Главный клинический госпиталь имени Бурденко - крупнейший лечебный центр страны. У врачей - большой опыт оказания помощи раненым и больным. В их распоряжении находится самое современное высокотехнологичное оборудование.

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