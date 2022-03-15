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Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении

10:47
  • вторник
  • 15 марта 2022

Инаугурация запланирована на 19 марта

На президентских выборах в Туркмении победу одержал сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова Сердар, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

"Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов - 72,97%", - сказано в тексте.

Голосование на досрочных выборах прошло 12 марта. Претендентов было девять.

Инаугурация запланирована на 19 марта.

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