Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении

Инаугурация запланирована на 19 марта

На президентских выборах в Туркмении победу одержал сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова Сердар, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

"Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов - 72,97%", - сказано в тексте.

Голосование на досрочных выборах прошло 12 марта. Претендентов было девять.

Инаугурация запланирована на 19 марта.

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