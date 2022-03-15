Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении

Инаугурация запланирована на 19 марта
На президентских выборах в Туркмении победу одержал сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова Сердар, говорится в сообщении на сайте ЦИК.
"Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов - 72,97%", - сказано в тексте.
Голосование на досрочных выборах прошло 12 марта. Претендентов было девять.
Инаугурация запланирована на 19 марта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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