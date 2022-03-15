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Российские регионы снимают COVID-ограничения

10:15
  • вторник
  • 15 марта 2022

В Калужской, Тамбовской и Московской областях отменяется обязательное ношение масок

Ряд российских регионов снимает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С этого дня в Калужской, Тамбовской и Московской областях, а также в столице отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте.

Мера действовала в течение двух лет, нарушителей штрафовали. Теперь на предприятиях не надо измерять температуру у сотрудников или устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах. Это стало возможным благодаря улучшению эпидобстановки.

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