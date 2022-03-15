Минобороны России: Херсонская область взята под полный контроль

Об этом сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков

Херсонская область Украины взята под полный контроль. Об этом во вторник сообщили в российском Минобороны.

Кроме того, российские военные захватили в поселке Гута-Межигорская опорный пункт националистов и иностранных наемников. Изъяты 10 комплексов Javelin и ряд других образцов западного вооружения. Все это будет передано силам ДНР и ЛНР, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также российские военные за сутки сбили два украинских самолета, один вертолет и 13 беспилотников. Уничтожено 136 военных объектов. Под Краматорском уничтожены ангары, в которых находились самолеты и вертолеты ВСУ.

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