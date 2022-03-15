Сбербанк продлит срок действия карт

Это произойдет автоматически

Сбербанк сообщил, что все карты этой кредитной организации, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы.

"Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска", - уточняется в сообщении.

Всем клиентам в ближайшее время предоставят более подробную информацию о работе карт.

Как напомнили в Сбербанке, карты Visa и Mastercard продолжают действовать на территории России.

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