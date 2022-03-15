Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области

Пострадали 15 человек

В Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус ПАЗ, перевозивший людей.

ДТП произошло утром 15 марта на 128-м километре автодороги Красные Баки - Варнавино - Белышево - Ветлуга в Ветлужском районе. В региональном ГИБДД сначала сообщили о четырех пострадавших, однако затем прокуратура уточнила данные – травмы получили 15 пассажиров. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Причины ДТП выясняются.

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