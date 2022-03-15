Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Юрий Абрамов взят под стражу до 2 мая

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России Юрия Абрамова по делу о государственной измене. Об этом во вторник, 15 марта, рассказали в пресс-службе суда.

Абрамов проходит обвиняемым по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд постановил заключить его под арест до 2 мая. При этом уточняется, что решение о взятии Абрамова под стражу было вынесено еще 2 марта.

Дело расследуется под грифом "совершенно секретно", поэтому его подробности не раскрываются, сообщает РИА Новости.

Статья 275 УК России "Государственная измена" предполагает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. При этом предусмотрено освобождение от ответственности, если человек добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации.

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