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В Совфеде опровергли обсуждение ужесточения наказания за незаконный обмен валюты

10:44
  • вторник
  • 15 марта 2022

Этот вопрос не обсуждают ни в парламенте, ни в правительстве

Тема ужесточения наказания для граждан, осуществляющих операции по продаже и покупке валюты на черном рынке, в настоящее время не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии. Об этом во вторник, 15 марта, рассказал вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев.

При этом член Совета Федерации Ольга Ковитиди ранее заявила, что данный вопрос может пройти обсуждение в ближайшее время. Сенатор заявила, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, поэтому "с этим мы мирится не будем". С учетом этого вопрос ужесточения ответственности за незаконные валютные операции "может встать в ближайшее время".

Ковитиди уточнила, что уголовное преследование за операции с валютой на черном рынке осуществляется по статье 171 Уголовного кодекса России "Незаконное предпринимательство". В настоящее время, в зависимости от квалифицирующих признаков, эта статья предполагает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Рассматривать вопрос ужесточения наказания необходимо будет исходя из того, насколько "максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии", цитирует Ковитиди РИА Новости.

На фоне антироссийских санкций и повышения волатильности валютного рынка российские власти изменили правила операций с валютой. В частности, при получении россиянами переводов из-за рубежа без открытия банковского счета выдача средств осуществляется только в российских рублях. Выдача средств с собственного валютного счета ограничена 10 тысячами долларов, остальные средства можно получить только в рублях. Наряду с этим банки не продают наличную валюту гражданам.

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