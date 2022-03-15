Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Андрея Шаркова

У десятилетнего мальчика из Москвы - стеноз гортани

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Герой нашего следующего сюжета борется буквально за каждый вздох. У десятилетнего Андрея Шаркова из Москвы - стеноз гортани. С пяти месяцев он живет с трахеостомой - это искусственный дыхательный путь через трубку в горле. У мальчика редкая генетическая особенность - образуются келоидные рубцы, которые полностью заполняют просвет для дыхания. Вот уже пять лет Андрей лечится в израильской клинике, которая специализируются на подобных патологиях. Прогнозы очень хорошие - остался последний этап, после которого мальчик наконец сможет дышать самостоятельно. Но стоит лечение очень дорого - больше трех миллионов рублей. Чтобы помочь, достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

Голос Андрея срывается на шепот. Чтобы говорить громче, ему приходится набирать воздух, а на выдохе закрывать трахеотомическую трубку. Мальчик привык это делать подбородком.

С отверстием в горле Андрей живет почти всю свою жизнь - десять лет. Проблемы с дыханием начались, когда ему был всего месяц. Сначала ребенок будто заболел. Было похоже на простуду, но на третий день началась одышка, состояние стремительно ухудшалось. Вызвали скорую помощь - Андрея сразу отвезли в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Там мальчик пробыл долгих четыре месяца, все это время ему не могли поставить диагноз. Подозревали проблемы с лёгкими.

"Оказалось, дело в горле - там была опухоль доброкачественная, гемангиома, находилась под связками, которая перекрыла дыхание Андрюшке, и не давала ему дышать. И приняли решение поставить трахеостому", - рассказала Надежда Лотова, мама Андрея.

В пять месяцев Андрей наконец вернулся домой. Вместе с ним в квартире появились электроотсос, катетеры, сменные трахеостомы и фиксаторы. Маленькая трубочка позволила ребенку продолжать жить, но с постоянными рисками и сложностями.

Неприятную болезненную процедуру - санацию - ему приходится терпеть много раз днем и ночью. Трахеостома сделала беззащитными легкие - Андрей часто болеет и буквально привязан к десятикилограммовому аппарату - его везде нужно брать с собой. По этой причине мальчик не ходил в детский сад, а с учителями вынужден заниматься индивидуально. В школьном коридоре всегда сидит мама, готовая примчаться на малейший кашель. А Андрею так хочется завести друзей.

Способы лечения начали искать почти сразу. Когда мальчику еще не было и года, сосудистую опухоль в горле частично удалили лазером, и это привело к осложнениям. Появились нарастающие рубцы, которые снова перекрыли просвет для дыхания. Его случай оказался очень сложным. Мальчик перенес десятки операций в трех странах. Помочь смогли в израильской клинике. Андрею провели две сложных пластики гортани, лечение дало хорошие результаты, но остался важный финальный этап.

"Дать рубцу вот этому застыть на определенном моменте. Его каждый раз срезают, но он меньше нарастает. И надо, чтобы он застыл на том моменте, на котором нам нужно, чтобы Андрюшка мог дышать", - заявила Надежда Лотова, мама Андрея.

В Израиле Андрея уже ждут - приехать нужно было еще в январе, но пока не получается собрать деньги - требуется больше трех миллионов рублей. За годы лечения на семье висит несколько крупных кредитов. Продать уже нечего - осталась только небольшая двухкомнатная квартира, в которой ютятся вшестером с двумя детьми. Андрею сейчас очень нужна помощь каждого из нас, чтобы жить и дышать.

Еще раз напомню - ждать Андрей не может, каждый день теряются положительные результаты, которых уже удалось достичь. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Андрея Шаркова, программа 1385

Наталья Тарасова, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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