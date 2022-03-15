В Крыму волонтеры "Мы вместе" организовали штаб для украинских беженцев

Людям помогут оформить документы и найти жилье

Россия приняла почти 250 тысяч беженцев, которые покинули опасные районы Украины, Донецкой и Луганской народных республик. По всей стране для них собирают гуманитарную помощь. В регионах открывают пункты временного размещения.

Несколько сотен беженцев приехали в Севастополь, как только была объявлена эвакуация из ДНР и ЛНР. Многие из них все эти дни оставались у знакомых, родственников, снимали какое-то жилье. Сейчас правительство Севастополя помогает им временно разместиться в пансионатах и санаториях города.

Лариса Бортник приехала из Луганска две недели назад. Жила у знакомых. Сейчас переезжает в пансионат. В ЛНР никого не осталось. Когда Киев начал стягивать вооружение к республике, поняла, что нужно бежать.

- В Луганске страшно было перед отъездом? - Очень страшно, тяжело об этом говорить. Получила смс – срочная эвакуация, быстренько на автобус села и уехала. А потом транспорт прекратил движение, вообще все остановилось, я не знаю, как я оттуда выехала.

В 2014 году, когда Украина силой пыталась вернуть Донбасс, Тамара Мельниченко со старшей дочерью уже пряталась в подвалах. Когда в середине февраля националисты вновь начали обстреливать Луганск, они с мужем решили спасать детей.

"Бомбежки, стрельбы, невозможно было оставаться. Переживали больше за детей. Дом сильно трясся, мы не спали, переживали – невозможно было", - говорит Тамара Мельниченко.

Виктор Борщ приехал в Севастополь на маршрутном автобусе из Макеевки на прошлой неделе. Все эти восемь лет жил в Донецке в двух километрах от линии соприкосновения. Говорит, что спецоперация, которую проводит Россия, - единственная возможность защитить Донбасс от постоянных обстрелов со стороны Украины.

"Дней десять назад был прилет. Повредили там здание школы. На стадион упало. Мы заканчиваем то, что они начали. Они же начали, не мы же начали. И мы все время твердим – мы мирные люди", - сказал Борщ.

Пансионат, где разместили беженцев, находится недалеко от моря. Номера стандартные – есть мебель, холодильник – питание обеспечат местные предприниматели. В медкабинете окажут всю необходимую помощь.

"Все будут протестированы на коронавирусную инфекцию, все пройдут анкетирование на наличие хронических инфекций", - заявила Валентина Гавриляк, главный врач 4-й городской больницы Севастополя.

Безусловно, всем будет предложена и проведена вакцинация, а также профилактический осмотр. Беженцы, прибывающие самостоятельно, обращаются в штаб общественного движения "Мы вместе". Добровольцы помогают с поиском жилья и решением бытовых вопросов.

"Помогаем оформлять документы на единовременные выплаты, оформление статуса беженца, гуманитарную помощь оказываем людям нуждающимся", - сказала Александра Шилова, руководитель координационного совета регионального общественного добровольческого движения "Мы вместе", Севастополь.

К волонтерам обращаются не только жители Донбасса, приезжают из Киева, Запорожской и Херсонской областей. Число беженцев в городе-герое растет. Сейчас это уже порядка тысячи человек.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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