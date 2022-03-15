Марин Ле Пен предостерегла ЕС от введения новых санкций против России

Кандидат в президенты Франции не поддерживает антироссийскую политику

Евросоюз вводит новые санкции в отношении нашей страны. Запрещают инвестиции в российскую энергетику. Исключения - мирный атом и транспортировка энергоресурсов в Европу. Страны Запада продолжают подливать огонь в конфликт на Украине. И полностью игнорируют трагедию в Донецке.

В небольшом городке Золочеве на Харьковщине может быть совершена провокация с применением химического оружия, предупреждает зарубежных коллег постпред России при ООН Василий Небензя. По информации нашей стороны, 9 марта в населенный пункт завезли 80 тонн аммиака, а уже 10 числа украинские медиа стали распространять информацию о способах защиты при химатаках. На кого собираются возлагать вину, заранее известно, заключает российский дипломат. И добавляет: даже после обстрела Донецка ракетой "Точка-У" некоторые члены ООН показательно заняли сторону Киева.

"Как не нашлось ни слова об этом и у представителей западных стран, которые уже восемь лет страдают слепотой в отношении всего, что происходило в Донбассе и в каких условиях под постоянными обстрелами жили там мирные люди", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

В новостных заголовках британских СМИ - тоже ни слова о гибели 20 мирных жителей Донецка. Зато упоминается мифическая военная помощь России со стороны Китая, хотя официальный Пекин это опроверг еще накануне.

Показательно, что и американские телеканалы не разместили ни одного репортажа о варварской атаке, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором. Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США", - заявил Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол России в США.

Редкое исключение – репортаж с места событий в Донецке на французском телеканале TF1. Съемочная группа живет в отеле в 200 метрах от эпицентра разрыва кассетной бомбы, а потому журналисты смогли оперативно записать интервью с очевидцами трагедии. Темы Украины и антироссийских санкций – одни из самых обсуждаемых в ходе предвыборных дебатов в Пятой республике.

Кандидат от ультраправого "Национального объединения" заявила, что не поддерживает нынешние действия Евросоюза в отношении Москвы.

"Чего я не хочу, так это чтобы цена на газ выросла в восемь раз, а цена на нефть удвоилась. Чего я не хочу, так это чтобы цены на электроэнергию, которые индексируются на основе цен на газ, следовали за этим повышением. Я не хочу, чтобы французы покончили с собой из-за санкций, принятых нашими лидерами, которые не учитывают повседневную жизнь наших соотечественников", - заявила Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции.

Обратное видение ситуации - в Вашингтоне. Чем быстрее растут цены на бензин и товары, тем громче победные реляции в Белом доме. Джан Псаки заявила о том, что санкции полностью сокрушили российскую экономику. Но чем это уже обернулось для простых американцев, предпочла не уточнять.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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