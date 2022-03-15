Российских военных наградили за спецоперацию на Украине

Мужчинам вручили Орден мужества и медали "За отвагу"

Примеры доблести и героизма. В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных, совершённых во время спецоперации по защите Донбасса. А в Москве, в госпитале имени Бурденко, вручили Орден мужества и двенадцать медалей "За отвагу" нашим бойцам, которые отличились при выполнении боевых задач.

Несмотря на полученные ранения и контузии, даже в больничной палате бойцы демонстрируют идеальную выправку.

"Хочу сказать спасибо за службу, за подвиги. За долг, который воинский отдаете. В вашем лице, конечно, всем ребятам, которые выполняют там задачи", - заявил генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России.

Рядовой, лейтенант, командир - в больничной палате все в одном статусе пациентов. За спиной каждого - личная история мужества, преданность долгу и человеческий подвиг.

- Медалью за отвагу! Рядовой Скоробогатченко. Спасибо за службу от имени министра обороны. - Служу России.

Кажется, готовы к любому приказу, и хоть сейчас - снова в бой. Признаются, что мысли об одном - как там наши.

Капитан Алексей Юматов, выполняя боевую задачу, сколько мог, прикрывал своих бойцов от огня диверсантов, но был ранен в спину.

"Сейчас уже вполне здоров, хожу. Боевой дух поднят. Осталось только реабилитироваться и вернуться в строй своего подразделения", - заявил капитан Алексей Юматов.

Александра, узнав, что военное подразделение, в котором служил ее муж, попало под обстрел, не смогла оставаться дома. Отправилась в Москву.

"Я очень горжусь своим мужем, очень рада, что он служит. Он у меня мужчина настоящий", - заявила Александра Казакова, жена военнослужащего Евгения Казакова.

Здесь не привыкли к громким словам, в знак благодарности - едва заметная улыбка. Такая профессия - родину защищать.

Командир тяжелого огнеметного взвода - Александр Лебедев под шквалистым огнем занял огневую позицию и уничтожил опорный пункт целого взвода. А затем и замаскированный минометный расчет.

Бригада под командованием полковника Романа Демурчиева разгромила два батальона националистов, уничтожив комплекс ПВО и шесть десятков бронемашин и военных автомобилей.

Командир инженерно-дорожной роты Антон Левин в ходе разведки маршрута движения колонны обнаружил замаскированную засаду националистов, вступив с противником в неравный бой.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"