Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление

Российские военные установили контроль над Херсонской областью

Вооружённые силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом заявили в нашем Минобороны. Группировки войск Донецкой и Луганских народных республик продолжают наступление. Но обстрелы Донбасса со стороны украинских силовиков не прекращаются.

Отбивая у националистов улицу за улицей, ополченцы Донбасса продвигаются все ближе к центру Мариуполя. Танки - на прямую наводку. Оборона радикалов в городе трещит по швам. Мариуполь разблокирован. Из города эвакуируют мирных жителей.

А вот для ВСУ и нацбатов ситуация становится критической. Одна из самых боеспособных украинских группировок, некогда насчитывающая 14 тысяч человек, может быть ликвидирована целиком.

Российские вертолеты Ка-52, или как их еще называют - "убийцы танков", ведут прицельный огонь по бронетехнике.

"Вооруженными Силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины. Вечером 14 марта, в районе населенного пункта ГУТА-МЕЖИГОРСКАЯ подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Луганской республике ополченцы занимают город Папасная. Бойцы переулками выводят из-под обстрелов националистов мирных граждан. Свист пуль и снарядов не смолкает ни на минуту. Там, где дым, радикалы ударили по жилым домам.

"Перед началом обстрела был зафиксирован украинский беспилотник, складывается стойкое ощущение, что он корректирует стрельбу", - говорит официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Несмотря на смертельный риск, ополченцы только в Луганской республике смогли спасти и эвакуировать более 2 тысяч человек. Каждый день в руки народной милиции попадают трофейные пушки и боеприпасы. День-другой на полигоне, и бойцы уже уверенно обращаются и с иностранными гранатометами. Javelin и NLAW теперь будут направлены на тех, кого Запад так щедро обеспечивал своими вооружениями. Среди трофеев и ноутбук. В нем – документы, еще серия доказательств того, что Киев заранее планировал нападение на Донбасс: фото позиций Народной милиции, карты, приказы командирам и объекты, выбранные для ракетных атак.

"Для ударов тактическом комплексом Точка-У, в центре столицы нашей республики были спланированы - дом правительства, радиопередающий телевизионный центр и республиканский военкомат", - завил Эдуард Басурин.

В освобожденные поселки и города военные и волонтеры привозят гуманитарную помощь. Вот еще партия для жителей Мелитополя. И все чаще на сторону народных республик переходят структуры, бывшие в подчинении Киева.

В Волновахе, уже под руководством ДНР, начинает работать отряд МЧС. А пока технику будут восстанавливать, спасатели, не теряя времени, начнут помогать саперам расчищать улицы и дороги.

Тимур Абдуллаев, Андрей Грис. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"